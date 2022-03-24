شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات محور صلاح سالم منعا لزحام السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة، لمنع الزحام المرورى للسيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لرصد أى معوقات لحركة المركبات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم غلقا كليا لشارع السكة البيضاء فى الوصلة من محور صلاح سالم وحتى شارع سبيل الخازندار، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- الاتجاه القادم من محور صلاح سالم استكمال سير المركبات بمحور صلاح سالم فيميناً شارع المساحة الجيولوجية فيميناً شارع سبيل الخازندار وصولاً لشارع السكة البيضاء.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.