شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تسجيل طلاب الدبلومات الفنية بيانات التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين للامتحانات يواصلون تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، موضحة أن عددا كبيرا من الطلاب سجلوا الاستمارة، كما ناشدت الوزارة الطلاب المتأخرين عن تسجيل الاستمارة سرعة تسجيلها.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية استعداداً لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022، بشأن وضع أسئلة الامتحانات لجميع التخصصات للفني الصناعى، وتسليمها للمطبعة السرية، حيث وجهت الوزارة مديرى التعليم الفنى بضرورة التنبيه على جميع الموجهين المكلفين بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد بالمطبعة السرية للتعليم الفني بالقاهرة لتسليم الإمتحانات لجميع التخصصات طبقا ًللمواعيد الموحدة.

وطالبت الوزارة الموجهين بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد في مقر المطبعة السرية في الثامنة صباحاً، كما حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تسليم الامتحانات لجميع التخصصات للمطبعة السرية بداية من الثلاثاء 22 مارس 2022 تخصص الصناعات البحرية والزخرفية، والأربعاء 23 مارس 2022 تخصص الصناعات المعمارية، والخميس 24 مارس 2022 تخصص المركبات، والسبت 26 مارس 2022 تخصص الصناعات النسجية، والأحد 27 مارس 2022 تخصص التبريد والصناعات المعدنية، والاثنين 28 مارس 2022 تخصص الملابس التريكو، والثلاثاء 29 مارس 2022 تخصص الإلكترونيات، والأربعاء 30 مارس 2022 تخصص الصناعات الميكانيكية، والخميس 31 مارس 2022 تخصص الصناعات الخشبية، والسبت الموافق 2 أبريل 2022 تخصص الصناعات الكهربائية.