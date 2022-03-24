مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 24/3/2022، الموافق 21 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 4:30 صباحًا

أذان الظهر 12:02 مساء

أذان العصر 3:30 مساءً

أذان المغرب 6:08 مساءً

أذان العشاء 7:25 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 مساء

موعد أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 6:13 مساءً

موعد أذان العشاء 7:31 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 4:25 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:58 مساء

موعد أذان العصر 3:26 مساءً

موعد أذان المغرب 6:05 مساءً

موعد أذان العشاء 7:22 مساءً

مواقيت الصلاة في العريش:

موعد أذان الفجر 4:18 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:52 صباحا

موعد أذان العصر 3:20 مساءً

موعد أذان المغرب 5:58 مساءً

موعد أذان العشاء 7:16 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:

موعد أذان الفجر 4:53 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:25 مساء

موعد أذان العصر 3:53 مساءً

موعد أذان المغرب 6:30 مساءً

موعد أذان العشاء 7:47 مساءً

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد:

موعد أذان الفجر 4:37 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 مساء

موعد أذان العصر 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب 6:11 مساءً

موعد أذان العشاء 7:27 مساءً

مواقيت الصلاة في المنوفية:

موعد أذان الفجر 4:31 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:04 مساء

موعد أذان العصر 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب 6:10 مساءً

موعد أذان العشاء 7:27 مساءً

مواقيت الصلاة في السويس:

موعد أذان الفجر 4:25 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحا

موعد أذان العصر 3:25 مساءً

موعد أذان المغرب 6:03 مساءً

موعد أذان العشاء 7:20 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط:

موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 مساء

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 6:09 مساءً

موعد أذان العشاء 7:23 مساءً

مواقيت الصلاة في طنطا:

موعد أذان الفجر 4:30 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 مساء

موعد أذان العصر 3:31 مساءً

موعد أذان المغرب 6:10 مساءً

موعد أذان العشاء 7:27 مساءً

مواقيت الصلاة في الزقازيق:

موعد أذان الفجر 4:28 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 مساء

موعد أذان العصر 3:29 مساءً

موعد أذان المغرب 6:07 مساءً

موعد أذان العشاء 7:25 مساءً

مواقيت الصلاة في الأقصر:

موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 مساء

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 6:09 مساءً

موعد أذان العشاء 7:23 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:28 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 6:03 مساءً

موعد أذان العشاء 7:15 مساءً