اليوم.. آخر موعد لتلقى أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا بالجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن آخر موعد لتلقي الأوراق من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، اليوم الخميس 24 مارس 2022، وذلك داخل مقر الوزارة بمنطقة المهندسين، تحديدا 96 شارع أحمد عرابي، الدور العاشر.

وبحسب بيان الوزارة، يأتي ذلك وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تسلم وفحص الأوراق بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

إجمالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا

وبلغ إجمالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا، الذين تقدموا لاستكمال دراستهم في مصر، نحو 878 طالبا حتى مساء أمس، وجميع المتقدمين من طلبة الطب البشري والصيدلة والأسنان والهندسة.

وأوضحت الوزارة، أن الطلبة المكتملة أوراقهم يخوضون امتحانًا بالمجلس الأعلى للجامعات، وهو ما سيحدد قدراتهم، ومن ثم التخصصات التي يستكملون دراستهم فيها، وسيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات تباعًا.

وبالنسبة لموقف الطلبة غير المكتملة أوراقهم 71 طالبا، من بينهم 6 طلاب يتوجهون مباشرة إلى أكاديمية النقل البحري في الإسكندرية، وباقي الطلبة من تخصصات إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية سيتقدمون مباشرة إلى الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم.

تفاصيل التحاق الطلاب العائدين من أوكرانيا بالجامعات المصرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات الأهلية والخاصة

- صورة شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها.

- إثبات الإقامة الفعلية قبل 24 فبراير الماضي.

- صورة الرقم القومي.

- طلب التحويل.

- ملء الاستمارة الموحدة.

شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة

- يشترط ألا تقل مدة الدراسة بالجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

- اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة للتخصصات الملتحقين بها بالجامعات في أوكرانيا في شهادة الثانوية العالية أو الشهادات المعادلة لها.

- يشترط أن يكون الطالب من بين الطلاب المقيدين بالعام الجامعي 2021 - 2022 فقط، شهادة قيد من الجامعة، بيان درجات بالمواد الدراسية التي اجتازها