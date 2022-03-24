شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن أعمال الرى لـ1.5 مليون فدان.. ما لا تعرفه عن مشروع قناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "قناطر ديروط" تعتبر من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوى إسماعيل، ومصنفة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم.

تقع هذه القناطر على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم ترعة الإبراهيمية، وتقوم بإطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى مجموعة القناطر (7) سبعة ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فمترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة ابوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى.

مع مرور السنين أثبتت الدراسات أن القناطر انتهى عمرها الافتراضى، لذلك قررت وزارة الرى انشاء قناطر بديلة للقناطر القديمة.. وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات عن قناطر ديروط الجديدة:

1- القناطر الجديدة تهدف إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان تمثل 18% من مساحة الاراضى الزراعية فى مصر.

2- توفر منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط حتى الجيزة والفيوم .

10- تساهم فى ضمان توزيع منتظم على جميع فروع الترع.

3- تم توقيع اتفاقية قرض إنشاء المشروع مع الجانب الياباني خلال المؤتمر الاقتصادى للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر الذى عقد في شرم الشيخ 2015 بين وزارة الرى وهيئة التعاون الدولى اليابانية .

4- تضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل من خلال قرض يتضمن إعداد الرسومات والتصميمات ومستندات العقد وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف على التنفيذ.

5- تبلغ قيمة القرض 5.854 مليار ين ياباني اى ما يعادل حوالي مليار و200 مليون جنيه مصرى وسيتم سداده على 30 عاماً.

6- أهمية المشروع تأتى فى ضوء منظومة تطوير وإحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل والترع الرئيسية نظرا لتقادمها.