شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 4 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، حيث تستكمل الوزارة، اليوم، ضمن الأسبوع الثاني بتوزيع 4 أطنان من اللحوم في محافظات "أسيوط - الغربية - البحيرة"، بواقع 2 طن لمحافظة أسيوط و 1 طن لكل من محافظتي (الغربية- البحيرة).

وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام 180 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "لقاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء".

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

وحول طريقة اختيار الأسر الأولى بالرعاية شددت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، على عدم خدش حياء المستحق بأى شيء من الأشياء، حيث يتم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، مع مراعاة عدم تصوير أحد المستحقين عند التوزيع، لافتة إلى أنها بدأت بتجهيز قوائم بنحو 3000 أسرة تختارها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال قوائم "تكافل وكرامة"، ثم يتم إرسال الكشوف للأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من أنهم الأكثر استحقاقا.