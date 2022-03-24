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الآثار تتسلم عملة آثرية من جمرك مطار القاهرة لوضعها بالمتحف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر جمركية بمطار القاهرة أنه جرى تسليم لجنة مشكلة من الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية عملة آثرية لوضعها بالمتحف الإسلامى

 

وقالت المصادر،إنه في ظل التعاون المثمر والمستمر بين جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، والإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثريةبرئاسة الدكتور حمدي همام،  قامت لجنة مشكلة من مصطفي عيسوي المشرف عليالوحدات الأثرية بالمطار، وناهد السيد، وولاء فاروق و شيماء محمد مفتشو الاثار، وبمتابعة هناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية .

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وبناء علي قرار من الأمين العامبالمجلس الأعلى للاثار، باستلام عملة اثرية من العصر الاموي لايداعها بمتحف الفنالإسلامي بباب الخلق، بعد سابق مصادرتها لصالح الدولة المصرية بواسطة رجالالجمارك بمبني الركاب رقم ٢ في إدارة رأفت وهيب مدير الجمرك، تم التسليم بحضورالدكتور شعبان عبد العزيز مدير إدارة المحجوزات وهاني وزيري مدير ادارة مكتب المديرالعام من الجمارك.

 

عملة آثرية
عملة آثرية

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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