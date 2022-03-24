عدته ٣٠ يوما.. البحوث الفلكية يعلن إمساكية شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إمساكية شهر رمضان الكريم، بمواقيت الصلاة اليومية خلال أيام الشهر بالكامل.

وهنأ المعهد في بيان اليوم، المسلمين، بحلول شهر رمضان الكريم، قائلا"كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المعظم".

ووفقُا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية، يأتي شهر رمضان الكريم 2022 شهرا كاملا، من حيث عدد الأيام وتبلغ عدته 30 يوما كاملة لينتهي مع بداية شهر مايو 2022.

وتضمنت الإمساكية أطوار القمر طوال الشهر الكريم وأهم التواريخ الخاصة بالمعهد للتعريف به وإنجازاته الممتدة إلى أكثر من 100 عام.

لينك تحميل الإمساكية بالكامل من موقع المعهد: اضغط هنا