منتخب السنغال يصل القاهرة للقاء الفراعنة في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، بعثة منتخب السنغال، قادمة من المغرب علي طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وكان في استقبال البعثة سفير دولة السنغال بالقاهرة .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصلت البعثة إلى مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، على رحلة رقم HS 700 التابعة للخطوط السنغالية، طائرة من طراز إيرباص A220، قادمة عبر دولة المغرب، وقامت سلطات المطار بانهاء إجراءات وصولهم وسط تسهيلات والحافظ علي الاجراءات الاحترازية.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في جولة الذهاب يوم 25 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في العاصمة السنغالية داكار في السابعة مساءً.