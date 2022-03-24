وزير السياحة يلتقي نظيره البريطاني في أولي لقاءاته الرسمية خلال زيارته بلندن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استهل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم لقاءاته الرسمية بلقاء Nigel Huddleston وزير الدولة البريطاني والتراث والرياضة والمجتمع المدني، في إطار زيارته القصيرة الحالية للعاصمة البريطانية لندن، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا.

حضر اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومحمد محسن المُلحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

واستهل وزير السياحة، اللقاء بالتأكيد على استمرار وعمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا على المستويين الرسمي والشعبي، وأوجه التعاون المثمرة بين البلدين في العديد من المجالات منها السياحة والآثار وخلال اللقاء، قام الوزيران باستعراض مستجدات مؤشرات الحركة السياحية في البلدين.

كما استعرض الدكتور خالد العناني، تطورات حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة ومن السوق البريطاني بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن السوق البريطاني يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وله أهمية كبيرة بالنسبة للمقاصد السياحية المصرية التي يحبها السائحون البريطانيون ويعرفونها جيداً.

وأشاد وزير السياحة والآثار بقرار الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي برفع الجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم من قائمة مناطق السفر للضرورة، حيث أصبح من الممكن للسائح البريطاني زيارتهما في أي وقت، مؤكداً على أن مصر ترحب بكافة السائحين من جميع دول العالم، بجانب اهتمامها وحرصها الدائم على اتخاذ ما يلزم لتقديم أفضل الخدمات وكافة سبل الراحة لهم للعمل على ضمان استمتاعهم بقضاء اجازتهم في مصر وتقديم كافة أوجه الرعاية حتى عودتهم الى بلادهم.

وأبرز الوزير، بعض المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى أنه جارى العمل على تعديل وتحديث العديد من القوانين، والتي تم الانتهاء من بعضها، وذلك بهدف تحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على صناعة السياحة.

وتم خلال اللقاء، استعراض حركة الحجوزات السياحية على مصر من السوق البريطاني خلال الفترة القادمة لاسيما خلال إجازة عيد الفصح، بجانب إبراز ما تم من تنسيقات مع اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانيةABTA" Association of British Travel Agent، بشأن إقامة شراكات جديدة مع جهات دولية معتمدة لمنح شهادات خضراء للمنشآت الفندقية والسياحية.

من جانبه، أعرب الوزير البريطاني عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بالإجراءات التي قامت بها مصر في إدارتها والتعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه وفقاً لإحصائيات الـ ABTA، فإن هناك زيادة في الطلب على زيارة مصر.

وأضاف أنه بجانب تزايد هذا الطلب، هناك ثقة من قبل السائحين في المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يعتبر هو اللقاء الثاني بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ونظيره البريطاني، حيث كان قد التقى معه في نوفمبر الماضي في إطار مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021 (World Travel Market).