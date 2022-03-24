أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 24 مارس 2022 إلى الثلاثاء 29 مارس 2022، حيث يكون الطقس مائل بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الخميس 24 مارس

أمطار متوسطة تكون رعدية احيانا بنسبة حدوث 40:50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط رياح على كافة الأنحاء تكون كثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء والمناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

الجمعة 25 مارس

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30: 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اعتبارا من السبت 26 مارس، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

السبت 26 مارس

شبورة مائية صباحا على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأحد 27 مارس والاثنين 28 مارس

شبورة مائية صباحا على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الثلاثاء 29 مارس

شبورة مائية صباحا على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.