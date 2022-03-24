زيادة 4 آلاف جنيه.. شركات السياحة: ارتفاع جديد في عمرة رمضان بسبب الريال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعرب عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في العمرة، عن صدمتهم الكبيرة جراء الارتفاع المفاجئ في سعر صرف العملات وأهمها الريال السعودي، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار عمرة رمضان بقيمة لا تقل عن 10%.

10% زيادة

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، صاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، إن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف العملات، خصوصا الريال السعودي، سيؤدي إلى زيادة مؤكدة في أسعار خدمات العمرة وبالتالي البرنامج ككل.

وأضاف السيسي، أن رسوم ومصروفات رحلات العمرة بما فيها الإقامة تسدد من جانب شركات السياحة قبل موعد الرحلة بأسبوع، موضحا أن الارتفاع المفاجئ في أسعار العملة سوف يلقي بظلاله على أسعار رحلات شهر رمضان، وذلك بنسبة تصل إلى 10%؜ عن الأسعار المعلنة قبل قرار رفع سعر الفائدة.

وأكد أن الشركات أصيبت بحالة من الارتباك عقب تغير سعر العملة وتنتظر حاليا الإعلان من جانب شركات الطيران عن الأسعار الجديدة، منوها بأن شركات السياحة أعلنت بالفعل عن برامجها لشهر رمضان وتلقت مقدمات حجز من بعض العملاء ولكن الرؤية ليست واضحة حول تكلفة هذه البرامج وكيفية اقناع العملاء بها ويرجع ذلك لعدم استقرار أسعار الصرف.

وأشار إلى أن أسعار الفنادق في المملكة كما هي ولكنها أصبحت مرتفعة بالنسبة للشركات المصرية طبقا لتغير سعر العملة، لافتا إلى أن برامج عمرة رمضان مباعة بالكامل لكن مسدد عنها مقدمات حجز فقط وتنتظر الشركة والعميل ما ستسفر عنه الأزمة الحالية لتحديد سعر نهائي.

وأكد أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وصحاب شركة سياحة تعمل في العمرة، أن الموقف صعب والزيادة كبيرة، متسائلا:"من يتحمل ارتفاع التكلفة.. المعتمر أم الشركة؟.. خصوصاً أن الشركات التزمت أمام المعتمر، فهل نستطيع زيادة الأسعار عليهم؟ وهل المعتمرين هيقدروا يستوعبوا الزيادة دي؟ بجانب زيادة السكن والطيران فالأمر صعب للغاية".

وتابع البكري في تصريحات خاصة:"أن هناك زيادة مؤكدة على برامج عمرة رمضان، لأن الشركات غصب عنها، لأن كل شئ زاد حتى الطيران نفسه زاد.. وأصبحت الزيادة كل ساعة وليست كل يوم".

وأكد أن ما يشهده حاليا سوق العملات الأجنبية من ارتفاع وتأثر الجنيه المصري بهذه الزيادات، أحدث ارتباكا لدى شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، خصوصا رحلات الموسم الأكثرة إقبالا وهو عمرة رمضان، والمقرر بدء رحلاتها خلال شهر أبريل المقبل، لافتا إلى أن الشركات حتى الآن لم تتمكن من وضع سعر ثابت لأسعار برامج عمرة رمضان، نظرا للارتفاع اليومي بأسعار العملات مقارنة بالجنيه المصري.

وأشار البكري، إلى أن أسعار البرامج الاقتصادية لشركات السياحة للعمرة خلال شهر رمضان قبل زيادة أسعار العملات تبدأ من 40 ألف جنيه، موضحا أن تذاكر الطيران التي صدرت من مصر للطيران إلى جدة والمدينة لعمرة شعبان، طبقت عليها زيادة بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار الدولار بما يصل إلى أكثر من مائتي جنيه عن كل تذكرة.

5 آلاف جنيه زيادة

أكد ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، ارتفاع أسعار عرة رمضان، نيتجة زيادة الأسعار على الخدمات السعودية، موضحا أن نصف قيمة البرنامج تتمثل في "رسوم تأشيرة وفنادق ونقل" على أن تضع شركات السياحة في البرنامج جملة ثم حساب الريال.

وأضاف سلطان لمصراوي، أن الشركات السياحية التي لم تكمل حجز برنامجها بإمكانها تعديل سعر الصرف، على أن تبقى قيمة الزيادة في القيمة التي يهبط فيها الجنيه المصري أمام الريال.

وتابع: سعر الصرف غير مستقر، وبالتأكيد سيكون هناك ارتفاع في سعر برنامج عمرة رمضان بقيمة تتراوح بين 5 لـ 10% على قيمة البرنامج يعني البرنامج هيرفع مثلا بين 3 لـ 5 آلاف جنيه تقريبا".

4 آلاف جنيه زيادة

حمزة عنبي، صاحب شركة سياحة، إن هناك زيادة مؤكدة ستطرأ على برنامج العمرة بنسبة لا تقل عن 10% ما يعني أن سعر برنامج العمرة ذات الـ40 ألف جنيه سيصبح بسعر 44 ألف جنيه.

وأضاف عنبي لمصراوي، أن هناك ارتفاعا في سعر تذكرة الطيران بحوالي 265 جنيها، وهناك فرق في الريال حوالي 80 جنيها، متابعا:" كل ألف ريال يسدد يزيد عليه حوالي 700 أو 800 جنيه، يعني لو تكلفة البرنامج مثلاً 2000 ريال فسوف يزيد حوالي 1600 جنيه.

وتابع: تكلفة الريال بالنسبة للمعتمر كانت تقريباً 4000 ريال.. يعني تقريباً زيادة في البرنامج من 2800 جنيه لـ 3 آلاف جنيه، نتيجة ارتفاع الريال حوالي 65 قرشاً.

سعر الريال

جدير بالذكر، أن سعر الريال السعودي، واصل الارتفاع في تعاملات الأربعاء 23 مارس 2022، في البنوك، وشركات الصرافة، بعد رفع أسعار الفائدة، حيث زاد متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.91 جنيه للشراء، و 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.84 جنيه للشراء، و 4.87 جنيه للبيع.