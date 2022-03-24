عضو اتحاد المقاولين: تقديم مذكرة لمد فترة تنفيذ المشروعات من 3 لـ 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات هو الأكثر والأقوي تحملا لكافة الصدمات التي مر بها قطاع التشييد والبناء على مدار السنوات الماضية.

وأشار شمس الدين، في بيان له، الأربعاء، إلى أن الارتفاعات المتتالية في أسعار مدخلات مواد البناء والتي وصل خلالها سعر الحديد لأكثر من 30 %، وفي ظل هذه الأزمة والارتفاعات المتتالية، نجد أن عقود شركات المقاولات مع الجهات الحكومية أصبحت صعبة جزئيا.

وقال إن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر على قطاع التشييد والبناء بشكل كبير، لاسميا وأنها تؤدي لارتفاع أسعار كافة السلع لدى الموزعين والمنتجين، مشيرا إلى أن المستوردين يضعون في حساباتهم عند استيراد سلعة من الخارج، تقييمها بسعر أعلى من المتداول في السوق تحسبا لزيادة جديدة قد تطرأ مستقبلاً.

وأكد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن القطاع مّر بفترات صعبة، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن توقف الشركات العمل بالمشروعات المسندة إليها، خاصة وأن القطاع يعد من القطاعات كثيفة العمالة، لافتا إلى أن في حال توقف الشركات لأبد وأن يصاحبه بطالة للعمالة التى تعتمد اعتماد كلي على العمل اليومي.

ونوه بأن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تقدم بمذكرة لمجلس الوزارء ووزير الإسكان للموافقة على مد عمل تنفيذ المشروعات لفترة تتراوح بين 3 و 6 أشهر؛ لتخفيف الطلب المتزايد على مواد البناء في الوقت الحالي لحين عودة الأسعار إلي طبيعتها أو حتي ثباتها علي الأقل.