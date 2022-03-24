"تديره سيدة".. ضبط مكتب إنتاج فني يستقطب الفتيات لتصوير فيديوهات غير مُجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مكتب كاستنج وإنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج وإنتاج فني "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، لاستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية باستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي"مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً"بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (مالكة المكتب– مقيمة بمحافظة القاهرة) ، وبالتفتيش فى حضورها أمكن ضبط (وحدة مونتاج تحتوي على 2 "هارد ديسك"ماركات مخلتفة محمل عليهما برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية - مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل– كاميرا رقمية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل).

بمواجهة المتهمة أقرت بأنها مالكة المكتب ، وارتكابها المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.