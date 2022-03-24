اختيار المستشار بولس فهمي أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قررت الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اختيار المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أمينًا عاما للاتحاد، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة أمينًا عامًا مساعدًا.

تقرر ذلك بجلسة الجمعية العامة المعقودة افتراضيًا الثلاثاء 22 مارس 2022.

بدأ الاجتماع بكلمة المستشار هشام التل رئيس المحكمة الدستورية بالمحكمة الأردنية الهاشمية، ورئيس الاتحاد في دورته الحالية، طلب فيها قراءة الفاتحة على روح المرحوم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أمين عام الاتحاد، ثم طلب من الدول الأعضاء التصويت على الترشيح المقدم من المحكمة الدستورية العليا المصرية لكل من المستشار بولس فهمي أمين عام للاتحاد، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان كأمين عام مساعد له.

وافقت الدول الحاضرة بالإجماع على الترشيح، ثم ألقى المستشار بولس فهمى كلمة ترحيب وشكر للدول المشاركة على ثقتها في ترشيحات المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأعقبه المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان بكلمة عرض فيها لمقترحات الأمانة العامة الجديدة لتطوير العمل بالاتحاد في الفترة القادمة.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.