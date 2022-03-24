ضحاياه في 6 محافظات.. ضبط متهم بالشرقية أوهم المواطنين بتوفير فرص عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لاتهامه بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"–مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. مما مكنه من استدراج ضحاياه والحصول منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات السفر ، وقد بلغت عدد الوقائع المُرتكبة بذات الأسلوب الإجرامي (10) وقائع مُحرر عنها محاضر بنطاق مديريات أمن (أسيوط –الغربية –المنيا –أسوان –الدقهلية – الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب تلك الوقائع المشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه للوقائع المشار إليها بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.