قيمتها 2 مليون جنيه.. ضبط 7 تجار مخدرات بـ 240 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة مكبرة استهدفت تجار المخدرات بمحافظتي الشرقية والغربية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، بالاشتراك مع مديريتي أمن الشرقية- الغربية، نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، قسم شرطة أول طنطا بالغربية، أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط شخصين مقيمان بمحافظة أسيوط، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول.

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وبحوزتهما 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلوجرام، 6 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول.

وتمكنت القوات من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهم 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام، سيارة، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالي، 4 هواتف محمول، قطعتي سلاح أبيض مطواة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون 800 ألف جنيه تقريبًا، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.