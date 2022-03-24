شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية يختار المستشار بولس فهمى أمينا عاما للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اختيار المستشار بولس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أمنيا عاما للاتحاد، كما تم اختيار المستشار عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية أمينا عاما مساعدا، وذلك لجلسة الثانى والعشرين من مارس عبر الفيديو كونفرانس.

اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، المستشار بولس فهمى، رئيس محكمة الدستورية العليا، أمين عام للاتحاد.