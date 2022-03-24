شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يرفض مشروع القرار الروسى بشأن الوضع الإنسانى فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس الأمن الدولى اليوم مشروع القرار الروسى بشأن الوضع الإنسانى فى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وامتنعت 13 دولة عن التصويت على مشروع القرار الروسى بشأن الوضع الإنسانى فى أوكرانيا، حيث فشل مشروع القرار الروسى فى حصد العدد الكافى من الأصوات لتمريره فى مجلس الأمن.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن روسيا هى المتسبب في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، مؤكدة أن روسيا هي الطرف الذي شن الحرب واستهدف المدنيين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن وشانطن ستمتنع عن التصويت على مشروع القرار الروسي بشأن أوكرانيا.

وتصاعدت حدة العقوبات والتهديدات بين واشنطن وموسكو على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها سلمت السفارة الأمريكية في موسكو قائمة بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيتم طردهم بصفتهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وهدد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف الولايات المتحدة الأمريكية برد ساحق إذا تعرضت روسيا لأي عمل عدائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة الطيران الروسي 86 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال اليوم، أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن من بين المواقع التي تمت إصابتها 6 مراكز قيادة ونظامان لراجمات الصواريخ و8 مدافع ميدانية و3 مستودعات للذخيرة و49 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من مدن إيزيوم وكييف وسومي وخاركوف وتشيرنيجوف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه منذ انطلاق العملية العسكرية فى أوكرانيا تم تدمير 255 طائرة مسيرة، و189 نظاما للدفاع الجوى، و1564 دبابة ومدرعة، و158 نظاما لراجمات الصواريخ، و627 مدفعا بما فيها مدافع الهاون، و1367 قطعة من العربات العسكرية الخاصة، وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات القوات الروسية تقدمت خلال اليوم الأخير لمسافة كيلومترين وتقاتل اللواء الـ 54 الآلي للقوات الأوكرانية على الأطراف الجنوبية والجنوبية الشرقية لبلدة نوفوميخايلوفكا جنوب غربي دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقاتل اللواء الـ 25 لقوات الإنزال الأوكرانية للسيطرة على بلدتي كامينكا ونوفوباخموتوفكا شمالي دونيتسك.

في المقابل قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض، غدا، الخميس، عقوبات جديدة على روسيا تشمل شخصيات سياسية واقتصادية، وقال مسؤول أمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض المزيد من العقوبات على مسؤولين ورجال أعمال روس، متابعا: سنبحث وسائل لزيادة إمدادات الغاز الطبيعى إلى أوروبا خلال أسابيع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.