شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة "طلاب ومعلمين"، غدا الخميس في جميع مدارس المحافظة، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من الغد على المحافظة والسواحل الشمالية.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى انخفاض فى درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الغزارة، وتشهد محافظة البحيرة، حاليا، طقسا باردا وأجواء غائمة، وسقوطا للأمطار الخفيفة على بعض المناطق، من حين لآخر، وانخفاض درجات الحرارة لـ11 مئوية خلال المساء، وكانت درجة الحرارة خلال النهار 14 مئوية.