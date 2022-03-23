شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الاتفاق مع التنمية المحلية على إقامة معارض دائمة طوال العام بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، لافتاً إلى أن الانطلاق سيكون من محافظة الجيزة، بتخفيضات تصل إلى 30%.

وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان بشارع فيصل، أن هذا المعرض نتاج تعاون ما بين وزارتى التموين والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة والغرفة التجارية، مشيدا بتجهيز المكان بشكل لائق لاستقبال زوار المعرض.

وأوضح الوزير أن المنتجات المعروضة تباع بأسعار أقل من الجملة، كما أنها اقل من الماضي، وهذا مجهود من الشركات العارضة، مشيرا إلى أن السلع المعروضة ذات جودة عالية سوء اللحوم أو الدواجن او كافة المنتجات الأخرى من دقيق أو سمن أو زيوت، وكذلك ياميش رمضان، مشيرا إلى أن هناك زبيب مصرى وياميش مصرى بأسعار مناسبة للمواطن.

ووجه المصيلحى الشكر إلى كافة الشركات العارضة سوء كانت الشركات التابعة للقطاع الحكومى أو الخاص، وايضا الغرف التجارية، مؤكدا أن كثيرا من التجار مستعدين مد ايديهم لخفض الأسعار.

وأكد أن كافة الجهات فى الدولة تعمل جاهدة فى الحفاظ على مستوى الأسعار، مشيرا إلى أن هناك توفر فى السلع الغذائية ومحافظين على الاحتياطي الاستراتيجي.