شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن حظر الوصول إلى خدمات جوجل الإخبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت روسيا عن حظر الوصول إلى خدمات جوجل الإخبارية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن ما نشهده فى أوكرانيا هو محاولة الغرب والولايات المتحدة إثبات وجوده على حساب روسيا واعتماد سياسة القطب الواحد، مؤكدا أن العمل يتم الآن على تقويض روسيا وعزلها بشكل تام.

وأضاف وزير الخارجية الروسى فى خطاب بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أن الغرب يحاول تحديد دور روسيا كلاعب إقليمي فقط، وهناك دول تريد تغيير النظام العالمي لتحقيق مصالحها .

واتهم لافروف الغرب بتشجيع النظرة العنصرية القومية، معلقا: "نجد هذا الأمر في تربية الأجيال الشابة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن حلف الناتو لا يتوقف عن محاولات التوسع شرقا وهو يهدد أمن روسيا.، مضيفا: "أوروبا خيرت الأوكرانيين بين الانضمام لأوروبا أو التحالف مع روسيا".