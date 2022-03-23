شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: اختبار لتحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعة أعلنت عن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، لأداء اختباراتهم بكليات (الطب البشري جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي أماكن شاغرة للطلاب العائدين من أوكرانيا داخل الجامعات الحكومية، وتحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، بعد إجراء اختبار تقييم لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).

وتابع المتيني، أن "الإختبار سيكون في مستوى الطالب المتوسط، للتأكد مما تم تحصيله، ولا يعنينا إذا كان الطالب أدبي أم علمي في مرحلة الثانوية العامة، لأن الاختبار هو من سيحدد مستواه بمنتهى الشفافية".