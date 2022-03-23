شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب يشاركون فى مسابقة تصميم وهندسة الروبوت ويطالبون بدعمهم لاستكمال للمشاركة دولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من طلاب المدارس وهم " هنا أسامة وعمر أسامة وهدى هانى وأحمد هانى ويوسف علاء ويوسف رضا وعبد الرحمن الطيب وعمرو حازم فى مسابقة فيرست ليجو التابعة لمكتبة الإسكندرية، وفاز الفريق بعدة مراكز متقدمة منذ اشتراكه فى المسابقة عام 2018 وحتى حصولهم على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى عام 2022 من ضمن اكثر من 100 فريق ويرغبون فى استكمال مسيرتهم بالمشاركة فى المسابقة دوليا والمنافسة على الألقاب بها، حيث أكد أولياء الأمور أنه يحتاجون إلى دعم مادى للسفر والمشاركة فى المسابقة دولياً.

وتعتمد المسابقة على4 محاور هى مجال تصميم وهندسة الروبوت ومجال برمجة الروبوت ومجال المشروع العلمى والقيم الأساسية روح الفريق، حيث قام الفريق برسم وتصميم وهندسة روبوت وبرمجته أيضا لأداء بعض المهام على الطاولة فى أقل وقت ممكن وأيضا عمل مشروع قادر على تغيير شكل التجارة العالمية ونقل البضائع التى تنقل بواسطة السفن.

الجدير بالذكر أن مسابقة فيرست ليجو هي مسابقة دولية ناتجة عن شراكة بين عدة شركات وهى تضمن برنامجًا تفاعليا لعلم الإنسان الآلى في مناخ تنافسى حيث يقوم الطلاب، بالاستعانة بمعلمين، بحل التحديات الهندسية مما ينمي لديهم العديد من المهارات الحياتية المهمة وكيفية المساهمة الإيجابية في مجتمعاتهم مع التركيز على جوانب عديدة مثل بناء روح الفريق وحل المشكلات والإبداع والتفكير التحليلي.