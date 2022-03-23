شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات العامة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه رغم بداية فصل الربيع فلكيا في 21 مارس الماضى إلا أن الطقس المناخى ما زال شتوياً، والهيئة أعلنت عن ذلك، مشيراً إلى موجة البرد التى تشهدها البلاد ستنتهى الجمعة المقبل.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "dmc"، أنه بداية من صباح السبت المقبل ستستقر الأحوال الجوية وتقل سرعة الرياح وتنخفض درجات الحرارة، وتابع: "على مدار الأسبوع سنشهد أجواء ربيعية".

وأكد "شاهين" أن الشهر الأول من فصل الربيع دائماً ما يشهد تقلبات جوية، بين الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة، وننصح بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خلال الفترة المقبلة ومتابعة بيانات الهيئة فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة.