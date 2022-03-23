شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السنغال ووفد إعلامى يصلون مطار القاهرة لاستقبال "أسود التيرانجا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت العشرات من جماهير منتخب السنغال الملقب بـ"أسود التيرانجا" على الحضور إلى صالة 1 بمبنى الركاب لاستقبال لاعبى منتخب بلادهم القادمين من المغرب استعدادا للمباراة المرتقبة مع منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم الجمعة المقبلة، كما حرص سفير السنغال فى القاهرة على الحضور إلى مطار القاهرة لاستقبال المنتخب فور وصولهم.

وتصل بعد قليل بعثة منتخب السنغال مطار القاهرة الدولى، على متن طائرة خاصة قادمة من المغرب، رحلة رقم HS 700 تابعة للخطوط السنغالية طراز إيرباص A220.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في جولة الذهاب يوم 25 مارس الجاري في تمامالتاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 مارسفي العاصمة السنغالية داكار في السابعة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحصول على حقوق بث مباراتي منتخبمصر والسنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، على أنتعرض المباراة الأولى 25 مارس الجاري، فيما تنقل المباراة الثانية يوم 29 مارس، عبرقنوات ONTIME SPORTS للجمهور المصري مجانًا.

ومن المقرر نقل المباراة التي تقام على أرض مصر بأفضل الإمكانيات للخروج بصورةمميزة كعادة الأحداث الهامة في مصر خلال الفترة الماضية، حيث حصلت الشركة خلالالفترة الماضية على كل حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم،وسيتم نقل المباريات المقامة في مصر بأفضل التقنيات.

تردد قناة أون تايم سبورتس

التردد: 11861 الاستقطاب: راسي معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

وكان أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني، أسماءاللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي السنغال في الدور النهائي منالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد وعمر جابر ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد المنعمومحمود علاء وأيمن أشرف وأحمد فتوح وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي نبيل عماد دونجا ومحمد النني وأحمد سيدزيزو وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وإمام عاشور ومحمد مجديأفشة.

خط الهجوم: مصطفى محمد ومروان حمدي.























