وزير التموين: معرض دائم بكل محافظة لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال العام

وأضاف وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية، أن يكون هناك معرض مستمر طول العام سواء بالجيزة، أو باقى المحافظات لعرض السلع بأسعار مخفضة للجمهور.

وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض أهلا رمضان بفيصل، والذى يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ20 % كما يشارك فى المعرض أكثر من 80 عارض وشركة، بالإضافة إلى شركات وزارة التموين.

وتم افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات لتوفير السلع، بالتزامن مع شن حملات مكثفة على كافة التجار لمنع الاحتجار ومواجهة الغلاء.