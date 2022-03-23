شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: معرض دائم بكل محافظة لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء على المصيلحى وزير التموين، أنه يوجد 8 شوادر بمحافظة الجيزة لعرض السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة، مشيرا إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجه بتحريك السيارات للقرى، مشيرا إلى أن معرض أهلا رمضان بفيصل يحتوى على سلع جيدة بأسعار مخفضة، مقدما الشكر للشركات العارضة والغرفة التجارية بالجيزة.
وأضاف وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية، أن يكون هناك معرض مستمر طول العام سواء بالجيزة، أو باقى المحافظات لعرض السلع بأسعار مخفضة للجمهور.
وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض أهلا رمضان بفيصل، والذى يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ20 % كما يشارك فى المعرض أكثر من 80 عارض وشركة، بالإضافة إلى شركات وزارة التموين.
وتم افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات لتوفير السلع، بالتزامن مع شن حملات مكثفة على كافة التجار لمنع الاحتجار ومواجهة الغلاء.