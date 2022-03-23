شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى المكرمات باحتفالية الأم المثالية: ربنا أنعم علينا بتكريم الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وحيدة الديداموني، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، عن سعادتها بتكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "عاجزة عن الشكر لتكريمي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لي".

أضافت وحيدة الديداموني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الأيام التي مرت بها مع الحياة القاسية، وتجربتها في تربية أشقائها وأبنائها، توجت في النهاية بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "ربنا من علينا بتكريمنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا ربيت 3 أبناء بعد أخواتي، ومعاشنا كان 110 جنيهات، وعلمتهم كلهم".

وتابعت وحيدة الديداموني: "الجنة تحت أقدام الأمهات، وربنا بيجازي الصابرين إذا صبروا، وربنا من علينا بهذه النعم وما واجهناه ليس ابتلاءات، وأنا قلت للرئيس النهاردة إن بدعيله وبدعي لمصر، وأمنيتي أن يجعل الرئيس لمصر وشعب مصر وجيش مصر، لأننا عايشين في نعم وأمان في وجود الرئيس السيسي".