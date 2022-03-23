شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للمصريين: " اوعوا تخافوا ".. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية المرأة المصرية.. ويؤكد للمصريين: اوعوا تخافوا.. إحنا عاملين حسابنا لكل حاجة.. مفيش مشكلة في أي سلعة أساسية داخل مصر حاليا أو خلال شهر رمضان..





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