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الحاجة مكة تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس السيسي: كنت هطير من الفرحة

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الحاجة مكة عبدالمولى، أقدم رائدة ريفية فى مصر عن سعادتها الغامرة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، اليوم الأربعاء، فى احتفالية المرأة المصرية، مضيفة: تكريم الرئيس السيسي بالدنيا كلها.

 

وكشفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، تفاصيل الحوار مع الرئيس السيسي، موضحة: «قولته يا ريس أنا معايا ثلاث أمانات من سيدات أسوان: بيحبوك وعايزين يشوفوك وبيدعولك».

 

وتابعت: «كنت هطير من الفرحة، مش مصدقة أن الرئيس السيسي قدامي»، لافتة إلى أنها أرادت رؤية الرئيس السيسي، «قولتله أنا عايزة أشوفك واتكلم معاك وبدعيلك على طول».

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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