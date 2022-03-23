شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة مكة تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس السيسي: كنت هطير من الفرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الحاجة مكة عبدالمولى، أقدم رائدة ريفية فى مصر عن سعادتها الغامرة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، اليوم الأربعاء، فى احتفالية المرأة المصرية، مضيفة: تكريم الرئيس السيسي بالدنيا كلها.

وكشفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، تفاصيل الحوار مع الرئيس السيسي، موضحة: «قولته يا ريس أنا معايا ثلاث أمانات من سيدات أسوان: بيحبوك وعايزين يشوفوك وبيدعولك».

وتابعت: «كنت هطير من الفرحة، مش مصدقة أن الرئيس السيسي قدامي»، لافتة إلى أنها أرادت رؤية الرئيس السيسي، «قولتله أنا عايزة أشوفك واتكلم معاك وبدعيلك على طول».



