شكرا لقرائتكم خبر عن والدة شهيد شرطة: سعدت بمقابلة الرئيس السيسي وهذا حديثى له أثناء التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سميحة حسين أحمد علي، والدة شهيد الشرطة بمحافظة الشرقية، والحاصلة على المركز الأول للأم المثالية، إنها سعيدة للغاية بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أثناء تكريمها باحتفالية الأم المثالية 2022.

أضافت سميحة حسين أحمد علي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أنها كانت سوف تجري عملية جراحية قبل التكريم، وعندما علمت بمقابلتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، أجلت العملية، قائلة: "الوزارة بلغتني وهي من رشحتني للتكريم، وبشكرهم جميعا وربنا ينصرهم جميعا".

وتابعت: "اتكلمت مع الرئيس وكنت بدعيله، وقلتله ربنا ينصرك على من يعاديك ويكفيك شر أولاد الحرام ويسترها معاك، وإحنا بنشكرك إنك كرمتنا"، مستكمله في رسالتها لكل أم شهيد، قائلة: "ربنا يصبرها ويعينها ويقوينا جميعا، وينصرنا على من يعادينا".