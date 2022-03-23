شكرا لقرائتكم خبر عن خلوا بالكم من ولادكم.. رسالة مهمة من الرئيس السيسي عن ابتزاز المرأة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حادثة انتحار فتاتين بسبب فبركة صور لهما، قائلا خلال احتفالية المراة المصرية: "تابعت من شهر أو أكتر حادثتين انتحار لبنتين علشان حد فبرك.. المجتمع ينتبه لولاده وبناته ويخلى باله إن أرواح الأبرياء دى فى رقابنا، والدراما تنتبه لما تجيب ده فى أى مسلسل أو فيلم.. وده مش ضد الإبداع أنك تشيد بالحسن.. أنت مش عارف تعمل إبداع إلا لما تجيب راجل يضرب مراته أو حد يشتم؟.. حتى لو ده موجود يبقا مرة لكن مش كل مرة".