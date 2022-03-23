شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: داخلين على رمضان.. كله متوفر اعملوا اللى عايزينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توافر كل السلع الأساسية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، قائلا: "احنا داخلين على شهر رمضان.. انتوا حرين اعملوا اللى انتوا عاوزينه.. كل حاجة متوفرة".

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم الكثير من المكاسب، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة باتخاذ عدة إصلاحات لتعزيز مكانة المرأة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، خلال احتفالية المرأة المصرية، باتخاذ عدد من الإصلاحات والتشريعات والقانونية، لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها، عرفانا بدورها الفاعل في بناء المجتمع. تضمنت الآتي:

• تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومى والمؤسسي في هذا المجال.

• دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل، من خلال رفع الوعى لدى الاناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والهندسية والتطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتطبيق حول هذه المجالات للفتيات في مراحل الدراسية المختلفة.

• مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استغلال السلطة في أماكن العمل.

• الحماية من الايذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق عبد المنعم خليل

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان الجيش الأسبق، والفريق فخرى عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق.

الأرصاد تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا والصغرى بالقاهرة 9

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشديد البرودة ليلا، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03 .

الإسكان: 7 آلاف مواطن تقدموا لحجز وحدات سكن مصر ودار مصر

أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه حتى ساعته واصلت أعداد الحاجزين للوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بكل من مشروع سكن مصر ودار مصر التصاعد لمعدلات غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر 4724 مواطنا بكل من مدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط) – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة، وذلك خلال يومي 21 و22 مارس 2022، في حين وصلت أعداد الحاجزين بمشروع دار مصر حتى لحظة نشر هذا البيان 2000 مواطن مقابل 2612 وحدة سكنية، حيث ما زالت هناك فرصة أمام المواطنين لحجز وحداتهم بالمشروع حتى الغد 24 مارس في الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، بكل من مدن: 15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الآلية التي تم على أساسها بناء الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم وحجز الوحدات تعتمد على إتاحة تنظيم حركة الدخول على الموقع الإلكتروني، بحيث يتم السماح بدخول عدد 750 مستخدما في نفس التوقيت على ألا يتم دخول مستخدم جديد إلا بعد خروج المستخدم الحالي، وهو الأمر الذي مكن العديد من المتقدمين من حجز وحداتهم في الساعات الأولى من يوم الحجز.

النائب العام يحيل شكوى ضد اليوتوبر حمدى وزوجته وفاء لنيابة الشئون المالية

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفنى للنائب العام ضد أصحاب 3 قنوات بموقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعى، من بينهم المدعوان حمدي وزوجته وفاء، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظور تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.

وزير الزراعة: كل من صرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد محصول القمح

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات لبحث العديد من الملفات المهمة وفى مقدمتها الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح.

وأكد أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التى تسهم فى تسهيل التوريد وزيادة سعر أدرب القمح وأيضا إقرار حافز إضافى والدفع الفورى وتوسيع نقاط التجميع والاستلام والتوريد لحث المزراعين على توريد القمح بحد أدنى 12 أردب للفدان بواقع نصف أردب لكل قيراط.

وأشار إلى أنه مستهدف استلام 6 ملايين طن من الفلاحين، ومؤكدا على أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة فى الموسم القادم.

ووجه القصير مديرى مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أى عقبات تواجههم فورا من أجل تسهيل توريد القمح، وقال يجب المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق أيضا مع الجهات الأخرى وكذلك الاوقاف حيث لديها مساحات كبيرة منزرعة بالقمح.

البنك الأهلى: 45 مليار جنيه حصيلة شهادة الإدخار 18% خلال يومين

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 45 مليار جنيه خلال يومين من طرحها.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن 125 ألف عميل نفذوا عمليات الشراء من 144 عميلا جديدًا، موضحًا أن نسبة 85% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلى نت" و"الأهلى موبايل".

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 30%، أمس مع مضاعفة قيمة حصيلة التنازلات اليومية.

السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد 11 قطارا بخطوط بحرى طوال شهر رمضان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة شهر رمضان تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى، حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 02 / 04 / 2022 الآتى:

أولاً : خط القاهرة / الاسكندرية والعكس:

- قيام قطار 927 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 .

- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) من دمنهور الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50 ليصل الاسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45 .

- قيام قطار 928 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00 .

- قيام قطار 586 سياحى (الاسكندرية / المنصورة) الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00 .

- قيام قطار 23 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25 .

- قيام قطار 31 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 18:45 و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20 .

- قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00 .

- قيام قطار 961 اكسبريس (شبرا الخيمة / بورسعيد) الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40 .

ثانياً : خط طنطا / المنصورة والعكس:

- قيام قطار 65 ركاب (طنطا / المنصورة) الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35 .

- وقوف قطار 297 اكسبريس (طنطا / المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب .

- قيام قطار 268 ركاب (المنصورة / طنطا) الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه بانتهاء شهر رمضان المعظم وابتداء من يوم الاثنين الموافق 2/5/2022 تعود هذه القطارات للمسير فى مواعيدها الحالية، وقامت الهيئة برفع درجات الإستعداد بالورش لتجهيز القطارات وعمل غرفة عمليات لإزالة أي معوقات على مدار اليوم.

مايا مرسي: الرئيس السيسي صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة لتتولى كل المناصب

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه فى كل عام وتعيش المرأة المصرية عصرا ذهبيا يؤمن لها كافة الحقوق والحريات، وتفخر إرادة مصرية واعية مستنيرة، متابعة: "سلاما على من رأي جدار الوطن يريد أن ينقض فأقامه ولم يتأخر لحظة.. سلاما على من لم ينتظر أي شيء وفى كل خطوة كانت القناعة والايمان بأن أجرنا على الله.. سلاما على يد تمتد في أيامنا فتواسي وتجبر وتجود.. فخامة السيد الرئيس لقد رزقنا انسانيتك.. فكل التحية والتقدير".

وأضافت خلال كلمتها في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: "كلمتى اليوم شهادة للتاريخ.. فالأحلام أصبحت حقيقة.. بعد 72 عاما من المطالبات ولأول مرة في تاريخ وكيلات النيابة العامة.. وقاضيات فى مجلس الدولة.. شكرا قضاة مصر الإجلاء.. وكلمة السر هى الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصول المرأة على حقوقها الدستورية.. الرئيس السيسي صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية لتتولى كافة المناصب في مصر دون أي تمييز".

وتابعت: "المجلس القومى للمرأة يعمل وفق لجان وفروع في برنامجي حياة كريمة وتنمية الأسرة.. ونجد التكامل والتنسيق من قبل أجهزة الحكومة للتخطيط القوى المراعى للاحتياجات المرأة إعمالا لمنهج الحق في التنمية، متابعة: "أطلق المجلس برامج لتدوير المخلفات الزراعية والتدريب على ريادة الأعمال.. وتعزيز الخدمات التسويقية وتطوير الحرف التراثية.. تأهيل الفتيات وتعديل استخدام التكنولوجيا.. ونحتفل اليوم باستخراج البطاقة مليون بالمجان للسيدات الأولى بالرعاية.. ونعمل على جلسات التوعية بالقضايا السكنية مع الجهات المعنية.. وننفذ برامج الإرشاد الأسري.. ونواصل الاستثمار في الفتيات من خلال تزويدهن بالمعارف الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

الأرصاد: منخفض سطحى يؤثر على البحر المتوسط وتوقعات بأمطار تمتد للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه حوض بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، تقل حدتها على السواحل الشرقية حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى مساء .

تنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 17 درجة مئوية السواحل الشمالية 15 درجة مئوية شمال الصعيد 18 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.

و يشهد اليوم الأربعاء ، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03 .

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء تتراجع.. عيار 21 يسجل 1025 جنيها للجرام

هبط سعر جرام الذهب الآن في الصاغة بحوالي 15 جنيها، وذلك بعد اضطرابات عدة في سعر المعدن بجلسات التداول مساء أمس الثلاثاء، حيث هبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة من 1040 إلي 1025 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 878 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 1025 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1171 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 8200 جنيها

أفادت مصادر في سوق الذهب، بأن ارتفاع الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية تسبب في عمليات بيع كبيرة من قبل حائزي المعدن الأصفر للاستفادة من الفروق السعرية، وهو ما تسبب في زيادة المعروض من الذهب في السوق.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن صدمة الدولار التي أثرت على الأسواق تلاشت وهذا سبب أيضا في حدوث بعض التراجع في سعر الذهب، كما أن البورصة العالمية شهدت تراجعا بحوالي 10 دولار وهذا ساهم أيضا في هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.

وكانت أسعار الذهب قفزت باكثر من 180 جنيها للجرام وذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق، وهو ما جعل الأسعار تسجل قفزات كبيرة على مدار تعاملات الاثنين وحتى منتصف تعاملات الثلاثاء، ثم بدأ الذهب في رحلة هبوط بلغت 90 جنيها للجرام ثم عاود الذهب الصعود بحوالي 50 جنيها مرة أخري.