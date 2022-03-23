شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة احترام للمرأة المصرية.. الرئيس السيسى: ما يصحش حد يؤلم سيدة بكلمة.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قضية الإيذاء البدني للسيدات قائلا: "قلتلكم مرة فى موضوع الإيذاء البدنى.. قلت لما الراجل يكلم الست يحط إيده ورا ظهره ويتكلم كويس.. لما النبى محمد صلى الله عليه وسلم قال "استوصوا بالنساء خيرا".. دي استراتيجية يا جماعة تطلع منها عادات وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر.. ومناهج فيها احترام وأدب وذوق وخلق مع المرأة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية :"لما ييجى حد يقول يجوز أضرب! تضرب إيه؟ هو ده كلام يجوز يا جماعة؟ ما يصحش أبدا حد فى الشارع يُؤلم سيدة ماشية بنظرة مش بكلمة حتى.. ده كلام عجيب، لازم المجتمع يتوقف أمام ده.. الراجل وهو بيكلّم الستّ يحطّ إيده ورا ضهره.. خلّى إيدك ورا ضهرك يا سيدى واتكلم كويس".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.