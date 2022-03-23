شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة كفاح شادية الأم المثالية فى التمكين الاقتصادى بعد تكريم الرئيس لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شادية حسين راشد، الأم المثالية على مستوى الجمهورية فى التمكين الاقتصادى، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية التى أقيمت اليوم الأربعاء.

وشادية حسين توفى زوجها منذ 22 عامًا، بعد أن أصيب بجلطة بالقلب، وكان يعمل بالرى، وتركت شادية التعليم وتحملت مسؤولية الأبناء وساندت زوجها، فقررت أن تعود لمهنة الحياكة لمساعدته.

وعملت شادية، كمدربة خياطة بمركز الفتيات التابع للشؤون الاجتماعية، وتمكنت من تأجير محلا لتعمل به وتمارس مهنتها وتبيع المنتجات التى تقوم بحياكتها، واستكملت رسالتها مع أبنائها وأيضًا فى عمل الخير، ففى شهر رمضان تخصصه لعمل فساتين أطفال للأيتام وغير القادرين مجانا، وتقوم بتوزيعها قبل العيد بأيام قليلة، وأيضا تساعد فى جهاز العرائس غير القادرات والأيتام وأيضا تقوم بشراء ماكينة خياطة لمن ظروفهن الاقتصادية صعبة وتريد أن تعمل، ومرت بظروف نفسية صعبة، حينما توفيت ابنتها الكبرى فى حادث أليم، لتترك لها أحفادها وهم فى عمر الزهور.

وقالت شادية حسين لـ"الخليج 365"، إن زوجها توفى منذ أكثر من 20 عامًا، وكان يعمل بالرى، وشارك فى حربى 1967 وحرب 1937، واتجهت إلى مهنة الحياكة اليدوية، وتحملت مسؤولية الأبناء وساندت زوجها حتى وفاته لتستكمل المشوار.

وأشارت شادية إلى أن جميع الأطفال فى المكان الذى تعيش فيه يحبونها وذلك لمعاملتها الحسنة لهم، كما أنها استطاعت أن تعلم أبنائها من مهنة الحياكة ويعمل ابنها محاسبا فى أحد الشركات ونجلتها مديرة مدرسة بقنا.