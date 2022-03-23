شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب: إعلان الأقصر للحوكمة الإكلينيكية ترجمة لحق المواطن فى خدمات آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على دعوة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لحضور توقيع "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توقيع "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل يعد حدث مشهود، مضيفًا: أنه ترجمة واقعية لحق المواطن في خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية.

وتابع: ما يحدث في المنظومة الصحية في مصر الآن يعد ثورة حقيقة نحو الإصلاح، وهذا ما أعلنت عنه القيادة السياسية عندما دعمت المريض المصري وعندما أصرت علي تطبيق ما جاء في الدستور بأحقية كل مواطن في الرعاية الصحية، لذلك أصرت القيادة السياسية على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لغير القادرين على مستوي جيد ومستوى ما يرقى أن تكون إليه مصر، ومؤكدًا فخره بما شهده من إعلان الأقصر للحوكمة الطبية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة على مباشرة دورها التنموي في توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى ووفق أحدث معايير الجودة العالمية والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنًا دور مجلس النواب الموقر في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

ولفت السبكي، إلى أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للارتقاء بصحة مصر.