شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: 80 شركة تشارك بمعرض أهلا رمضان والتخفيضات تصل لـ30٪؜ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح منذ قليل، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة معرض أهلا رمضان بشارع فيصل الهرم، فى إطار خطة الحكومة لتوفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان المبارك.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية، إن عدد الشركات المشاركة بالمعرض بلغت ٨٠ شركة، مضيفًا أن المعرض يقام على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع ولمدة 15 يوما، مضيفا أن التخفيضات داخل المعرض على جميع السلع والمنتجات تتراوح بين ٢٠ - ٣٠٪؜ من السعر الرسمي للمنتج.

وأشار إمبابي إلى أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض تنظمها الغرفة بمحافظة الجيزة قبل شهر رمضان، حيث سيتم افتتاح 6 معارض أخرى بالترتيب التالي معرض بحي المنيب، وبجنوب الجيزة ثلاثة معارض بالبدرشين والعياط والصف، بالإضافة إلى معرضين بشمال الجيزة في الوراق وأوسيم، مضيفا أن هذه المعارض ستقدم نفس التخفيضات على جميع المنتجات.