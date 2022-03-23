شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض أهلا رمضان بفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض أهلا رمضان بفيصل، والذى يوفر السلع الغذائية بتخفيضات.

ويوفر المعرض سلع بأسعار مخفضة بتخفيضات تصل لـ20 %، كما يشارك فى المعرض أكثر من 80 عارض وشركة، بالإضافة إلى شركات وزارة التموين.

وتم افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات لتوفير السلع، بالتزامن مع شن حملات مكثفة على كافة التجار لمنع الاحتكار ومواجهة الغلاء.