البحوث الإسلامية": قافلة دعوية للواعظات والوعاظ لتنفيذ برنامج توعوي شامل بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجّه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، قافلة دعوة لواعظات الأزهر إلى محافظة الأقصر بمشاركة وعاظ الأزهر، وبرئاسة د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل، حيث تنفذ القافلة برنامجًا توعويًاشاملًا داخل المحافظة.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وعنايته بالأنشطة الدعوية والتوعوية باعتبار أنها رسالة خالدة للأزهر الشريف ومؤسساته التعليمية والدعوية والعلمية، مؤكدًا أن مثل هذه القوافل الدعوية تعكس وعي الأزهر بالتحديات المجتمعية وضرورة الاشتباك مع الواقع والخروج بنتائج إيجابية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان والحفاظ على فكر وعقول الأجيال الحالية والقادمة.

وأوضحت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أن القافلة التي انطلقت فعالياتها اليوم تلبي الاحتياجات المجتمعية والأسرية التي تتعطش لمثل هذه القوافل خاصة مع انتشار بعض المفاهيم المغلوطة بين الناس والحاجة إلى تصحيحها، كما أن القافلة تتميز بأنها لواعظات الأزهر واللاتي لهن دور مهم في جانب الوعي الأسري والمجتمعي والذي ينطلق من دور الأزهر ودعاته وما حققه هذا الدور على مرّ التاريخ من نتائج حفظت على المجتمع قيمه ومبادئه.

وبدأت القافلة اليوم بعد وصول المشاركين فيها بزيارة لبعض دور الرعاية الاجتماعية والجمعيات الخيرية لالتقاء الجمهور العام في هذه الأماكن وإجراء نقاشات حيوية معهم.

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