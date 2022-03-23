الأسعار والتخفيضات.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالجيزة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير نادر نبيل:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، معرض "أهلًا رمضان"، المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ومسؤولي الغرفة التجارية.

ويتيح المعرض المنتجات والسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعارمخفضة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي ظل ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وفي سياق متصل، كان افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ورافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معرض "أهلًا رمضان" في منطقة المؤسسة بمحافظة القليوبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، خلال تفقُّد معرض "أهلًا رمضان" في محافظة القليوبية أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.