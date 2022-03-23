بسام راضي ينشر صور تقدم السيسي الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبي حافظ والفريق فخري خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان الجيش الأسبق، والفريق فخري عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق.

وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.

وكان الفقيدان الراحلان قد شغلا العديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطرا أسمائهما بأحرف من نور فى سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما فى صفوف القوات المسلحة ليكونا خير مثال يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن .