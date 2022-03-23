بسام راضي ينشر صور تكريم الرئيس السيسي للأمهات المثاليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم المرأة المصرية وتكريمه للأمهات المثاليات والرموز من السيدات والشخصيات المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر اليوم الأربعاء، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

حضر الحفل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.