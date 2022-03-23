الأوقاف: وكيل مديرية الشرقية خطيبا للجمعة المقبلة بمسجد عبد الرازق بديرب نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية الشرقية، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان: "التكافل المجتمعي .. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا"، بمسجد الحاج عبدالرازق - بقرية شبرا صورة، مركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "التكافل المجتمعي.. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.