البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مطار مقديشيو بالصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة "حلني" العسكرية بالقرب من مطار العاصمة مقديشيو والذي أسفر عن سقوط قتلى، مؤكدا أن هذا الهجوم الذي تبنته حركة "الشباب" الإرهابية يشكل تهديدا خطيرا للمنشآت الحيوية وترويع الآمنين، والذي أسفر عنه تعليق جميع الرحلات الجوية.

وأكد البرلمان العربي ،في بيان اليوم الأربعاء، دعمه الكامل لجهود الصومال فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال العدائية الإرهابية، وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى دعم الصومال لمكافحته للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف نشر العنف والخراب والدمار في البلاد.