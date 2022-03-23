دعوى قضائية لبطلان عمومية نادي الصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقام أشرف نبيه، المحامي، وكيلاً عن ثبات محمد عثمان، أحد أعضاء نادي الصيد، دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نادي الصيد السلبي بالامتناع عن إدراج اسمه -وجميع أعضاء فرع القطامية - بكشوف الناخبين من أجل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2021.

كما طالب إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إصدار القرار ببطلان اجتماع الجمعة العمومية لنادي الصيد المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2021، وقرار المجلس القومي للرياضة رقم 929 لسنة 2013، فيما تضمنته من حرمان عضو فرع النادي من حضور اجتماع الجمعية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي وما ترتب عليها من آثار.

كما طالب في الموضوع، بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي الصيد السلبي بالامتناع عن إدراج اسمه -وجميع أعضاء فرع القطامية- بكشوف الناخبين من أجل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2021، وما ترتب عليه من آثار أخصها بطلان اجتماع الجمعية العمومية للنادي، وذلك لعدم تمثيله لكامل أعضاء النادي بكل الفروع.

وطالب بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إصدار القرار ببطلان اجتماع الجمعة العمومية لنادي الصيد المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2021، وما ترتب عليه من آثار، وأيضا إلغاء قرار المجلس القومي للرياضة رقم 929 لسنة 2013، فيما تضمنته من حرمان عضو فرع النادي من حضور اجتماع الجمعية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي.