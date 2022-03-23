شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء الفائزين فى مسابقة "أفصح الخطباء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أسماء الفائزين فى مسابقة (أفصح الخطباء1443هـ ، 2022م) والجوائز المقررة لكل منهم وفق الدرجات المؤهلة، وفيما يلى الفائزان بجوائز مالية:
1. أيمن أبو الفتوح حسين السيد - باحث شئون السيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 10000 جنيه
2. ربيع سعد عمر إبراهيم - البحيرة - 3000 جنيه
- ملحوظة : تم حجب جوائز المركز (الأول والثاني والثالث) نظرًا لعدم تحقيق الدرجة المؤهلة.
ثانيًا : الفائزون بمجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف، وستصلهم عبر المديرية التابع لها كل منهم.
أولًا : المجموعة (أ) وتحصل على الإصدارات التالية:
1. - شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية (4) أجزاء.
2. - الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية.
3. - أساسيات اللغة العربية للكُتَّاب والمتحدثين.
الفائزون هم:
1. محمد السيد عبد الغني أحمد - المنوفية
2. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد النجار - الغربية
3. أبو بكر إبراهيم عبد العليم مبارك - الوادي الجديد
4. أشرف سلامة محمود علي - البحيرة
5. صلاح محمد السيد السواق - المنوفية
6. عاطف شحات عبد الحميد يوسف - المنوفية
7. محمد إبراهيم محمد عبد الرازق عبد الله - كفر الشيخ
8. مصطفى منير محمد السيد - الإسماعيلية
9. محمد أحمد فتوح مصباح - كفر الشيخ
10. مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد - المنيا
11. بسيوني عطية محمد جويلي - الإسكندرية
12. عمر عبد الفتاح كامل عيسي - كفر الشيخ
13. محمد فتحي عبد الحميد مجاهد – الإسماعيلية
ثانيًا : المجموعة (ب) وتحصل على الإصدارات التالية:
1. - مجموعة رؤية الإصدار الثاني.
2. - أساسيات اللغة العربية للكُتََّاب والمتحدثين.
الفائزون هم:
1. حماده رجب محمد عبد اللطيف - المنيا
2. محمد عبد المنعم محمد إبراهيم - الإسماعيلية
3. أحمد إبراهيم محمد إبراهيم - القليوبية
4. محمود عبد اللطيف محمود الخولي - المنوفية
5. أحمد عزت عبد الله محمد - مطروح
6. ساري العزب محمد العزب - الغربية
7. طارق عاطف محمد عبد الرشيد - المنيا
8. عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة
9. محمود عدلي سيد حسانين - المنيا
10. رأفت عبد العاطي حسن أحمد - كفر الشيخ
11. محمد صلاح فؤاد عبد المطلب - المنيا
12. أنس إبراهيم السيد الشهاوي - مطروح
13. سليمان محمد سالم محمد - الإسماعيلية
14. محمد عبد الرازق صافي الفخراني - كفر الشيخ
15. محمد فوزي لملوم محمد - المنيا
16. محمد زغلول محمد عبد المعبود - المنيا
17. محمد عيد زغلول بكر - المنيا
18. هشام عبد المبدي خلف حصاوي - سوهاج
19. راضي كامل محمد السيد - القاهرة
20. أيمن يحيى السيد نصار - القليوبية
21. أحمد فايز أحمد محمد شلبي - البحيرة
22. هاني إبراهيم عبد الصافي إبراهيم - المنوفية
23. محمد وجدي سعد عبد الله سلامة جهاد - الإسماعيلية
24. خميس السيد سيد أحمد ادم - الأقصر
25. أحمد عادل أحمد محمد - سوهاج
26. سعيد محمد محمد محمد عبد الحليم - أسيوط
27. أحمد محمود إبراهيم علي الحصي - الدقهلية
28. محمد أحمد حامد عبد الصمد - المنوفية
29. ناجي أسامة بحيرى - الإسكندرية
30. محمد أحمد إبراهيم الملاح - البحيرة
31. عبد الحي فتحي خليل سيد أحمد - الأقصر
32. أشرف خميس إبراهيم سماحي - البحيرة
33. خالد عبد الفتاح عبد اللطيف الفار - المنوفية
34. زينب السعيد عبد الحميد - المنيا
35. إبراهيم رجب إبراهيم أحمد - الشرقية
36. أحمد حنفي أبو بكر محمد - الوادي الجديد
37. عباس أحمد عباس قرني - بني سويف
38. محمد حسن محمد حسانين - دمياط
39. مصطفى شيخون مصطفى الزهري - سوهاج
40. عمر صبحى أبو عجوة على راشد - السويس
41. مصطفى محمد عبد النبي فرماوي - الجيزة
42. محمد عبد المنعم سيد بدير - أسيوط
43. محمد حباشي أحمد آدم - الأقصر
44. عبد الرحمن محمد عبد الستار فهمي - الدقهلية
45. وحيد أبو العنين أبو العنين محمد - الدقهلية
46. أحمد ضيف الله سعد علي جاويش - الديوان العام
47. سالم زكي الششتاوي - الغربية
48. أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان - الفيوم
49. محمد صلاح محمد الفرارجي - القليوبية
50. عبد الرحمن السيد عبد الوهاب يوسف - بني سويف
51. خالد عبد العظيم حسين خالد عليان - الجيزة
52. عبد الناصر شحات محمد أحمد - الأقصر
53. بلال محمد رمضان محمد - الإسكندرية
54. محمود محمد أحمد محمود القط - بور سعيد
55. محمد إبراهيم أحمد رجب - الديوان العام
56. وليد إبراهيم فرج محمد - الشرقية
57. طه علي طه محمد - القاهرة
58. محمد التهامي عوض عبد المجيد - البحيرة
59. عاشور محمد محمود أحمد أبو العلا - الجيزة
60. صلاح عبد العظيم عطيه يونس - أسيوط
61. حسين أحمد مرزوق محمد - أسيوط
62. أحمد محمد جبر محمد - الدقهلية
63. محمد الغنام علي البدوي - الدقهلية
64. محمد عبد الستار محمد أحمد - الديوان العام
65. محمود عبد الباسط محمد درويش - سوهاج
66. حمدي إسماعيل عبد المبدي محمد - سوهاج
67. أشرف عبد الحميد إبراهيم نجم - الشرقية
68. عبد الرحمن الطوخي عبد الرحمن عقل - القليوبية
69. محمود صبري عبد القادر رحاب – مطروح