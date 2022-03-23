شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء الفائزين فى مسابقة "أفصح الخطباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أسماء الفائزين فى مسابقة (أفصح الخطباء1443هـ ، 2022م) والجوائز المقررة لكل منهم وفق الدرجات المؤهلة، وفيما يلى الفائزان بجوائز مالية:

1. أيمن أبو الفتوح حسين السيد - باحث شئون السيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 10000 جنيه

2. ربيع سعد عمر إبراهيم - البحيرة - 3000 جنيه

- ملحوظة : تم حجب جوائز المركز (الأول والثاني والثالث) نظرًا لعدم تحقيق الدرجة المؤهلة.

ثانيًا : الفائزون بمجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف، وستصلهم عبر المديرية التابع لها كل منهم.

أولًا : المجموعة (أ) وتحصل على الإصدارات التالية:

1. - شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية (4) أجزاء.

2. - الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية.

3. - أساسيات اللغة العربية للكُتَّاب والمتحدثين.

الفائزون هم:

1. محمد السيد عبد الغني أحمد - المنوفية

2. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد النجار - الغربية

3. أبو بكر إبراهيم عبد العليم مبارك - الوادي الجديد

4. أشرف سلامة محمود علي - البحيرة

5. صلاح محمد السيد السواق - المنوفية

6. عاطف شحات عبد الحميد يوسف - المنوفية

7. محمد إبراهيم محمد عبد الرازق عبد الله - كفر الشيخ

8. مصطفى منير محمد السيد - الإسماعيلية

9. محمد أحمد فتوح مصباح - كفر الشيخ

10. مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد - المنيا

11. بسيوني عطية محمد جويلي - الإسكندرية

12. عمر عبد الفتاح كامل عيسي - كفر الشيخ

13. محمد فتحي عبد الحميد مجاهد – الإسماعيلية

ثانيًا : المجموعة (ب) وتحصل على الإصدارات التالية:

1. - مجموعة رؤية الإصدار الثاني.

2. - أساسيات اللغة العربية للكُتََّاب والمتحدثين.

الفائزون هم:

1. حماده رجب محمد عبد اللطيف - المنيا

2. محمد عبد المنعم محمد إبراهيم - الإسماعيلية

3. أحمد إبراهيم محمد إبراهيم - القليوبية

4. محمود عبد اللطيف محمود الخولي - المنوفية

5. أحمد عزت عبد الله محمد - مطروح

6. ساري العزب محمد العزب - الغربية

7. طارق عاطف محمد عبد الرشيد - المنيا

8. عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة

9. محمود عدلي سيد حسانين - المنيا

10. رأفت عبد العاطي حسن أحمد - كفر الشيخ

11. محمد صلاح فؤاد عبد المطلب - المنيا

12. أنس إبراهيم السيد الشهاوي - مطروح

13. سليمان محمد سالم محمد - الإسماعيلية

14. محمد عبد الرازق صافي الفخراني - كفر الشيخ

15. محمد فوزي لملوم محمد - المنيا

16. محمد زغلول محمد عبد المعبود - المنيا

17. محمد عيد زغلول بكر - المنيا

18. هشام عبد المبدي خلف حصاوي - سوهاج

19. راضي كامل محمد السيد - القاهرة

20. أيمن يحيى السيد نصار - القليوبية

21. أحمد فايز أحمد محمد شلبي - البحيرة

22. هاني إبراهيم عبد الصافي إبراهيم - المنوفية

23. محمد وجدي سعد عبد الله سلامة جهاد - الإسماعيلية

24. خميس السيد سيد أحمد ادم - الأقصر

25. أحمد عادل أحمد محمد - سوهاج

26. سعيد محمد محمد محمد عبد الحليم - أسيوط

27. أحمد محمود إبراهيم علي الحصي - الدقهلية

28. محمد أحمد حامد عبد الصمد - المنوفية

29. ناجي أسامة بحيرى - الإسكندرية

30. محمد أحمد إبراهيم الملاح - البحيرة

31. عبد الحي فتحي خليل سيد أحمد - الأقصر

32. أشرف خميس إبراهيم سماحي - البحيرة

33. خالد عبد الفتاح عبد اللطيف الفار - المنوفية

34. زينب السعيد عبد الحميد - المنيا

35. إبراهيم رجب إبراهيم أحمد - الشرقية

36. أحمد حنفي أبو بكر محمد - الوادي الجديد

37. عباس أحمد عباس قرني - بني سويف

38. محمد حسن محمد حسانين - دمياط

39. مصطفى شيخون مصطفى الزهري - سوهاج

40. عمر صبحى أبو عجوة على راشد - السويس

41. مصطفى محمد عبد النبي فرماوي - الجيزة

42. محمد عبد المنعم سيد بدير - أسيوط

43. محمد حباشي أحمد آدم - الأقصر

44. عبد الرحمن محمد عبد الستار فهمي - الدقهلية

45. وحيد أبو العنين أبو العنين محمد - الدقهلية

46. أحمد ضيف الله سعد علي جاويش - الديوان العام

47. سالم زكي الششتاوي - الغربية

48. أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان - الفيوم

49. محمد صلاح محمد الفرارجي - القليوبية

50. عبد الرحمن السيد عبد الوهاب يوسف - بني سويف

51. خالد عبد العظيم حسين خالد عليان - الجيزة

52. عبد الناصر شحات محمد أحمد - الأقصر

53. بلال محمد رمضان محمد - الإسكندرية

54. محمود محمد أحمد محمود القط - بور سعيد

55. محمد إبراهيم أحمد رجب - الديوان العام

56. وليد إبراهيم فرج محمد - الشرقية

57. طه علي طه محمد - القاهرة

58. محمد التهامي عوض عبد المجيد - البحيرة

59. عاشور محمد محمود أحمد أبو العلا - الجيزة

60. صلاح عبد العظيم عطيه يونس - أسيوط

61. حسين أحمد مرزوق محمد - أسيوط

62. أحمد محمد جبر محمد - الدقهلية

63. محمد الغنام علي البدوي - الدقهلية

64. محمد عبد الستار محمد أحمد - الديوان العام

65. محمود عبد الباسط محمد درويش - سوهاج

66. حمدي إسماعيل عبد المبدي محمد - سوهاج

67. أشرف عبد الحميد إبراهيم نجم - الشرقية

68. عبد الرحمن الطوخي عبد الرحمن عقل - القليوبية

69. محمود صبري عبد القادر رحاب – مطروح