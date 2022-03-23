شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة يحتفى بإجراء دراسة جدوى حول منشأة هيدروجين أخضر فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، باعلان شركة بريطانية عن اجرائها لدراسة جدوى، حول منشأة هيدروجين أخضر في مصر قائلا:"مصر في وضع فريد لقيادة الطريق.. الشراكة الخضراء".



سفير بريطاينا

وقال بايلي في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أخبار رائعة أن شركة بيتروفاك البريطانية،أعلنت أنها ستجرى دراسة جدوى، حول منشأة هيدروجين أخضر في مصر ، يعتبر الهيدروجين الأخضر أمرا حيويا، لانتقال الطاقة، ومعالجة أزمة المناخ، ومصر في وضع فريد لقيادة الطريق.. الشراكة الخضراء".

وكانت السفارة البريطانية بالقاهرة قد نظمت، حفل جوائز خريجى التعليم البريطانى بحضور السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، وعدد من الوزراء المصريين، وتم تطوير جائزة "الدراسة في المملكة المتحدة" لتكريم إنجازات الطلاب المصريين الذين تلقوا تعليمهم ودراستهم فى المملكة المتحدة لتقديم مساهمات بارزة لمصر بعد عودتهم، واحتفلت السفارة بمواهب وإنجازات المصريين الرائعين الذين لديهم قصص نموذجية لمشاركتها.

وكان الدكتور محمد سعيد محفوظ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميديا توبيا، أحد الفائزين بجائزة خريجى التعليم البريطانى، عن فئة الثقافة والإبداع بمصر تقديرًا لمشواره الإعلامى، وتجربة ميدياتوبيا فى تدريب شباب الإعلاميين.