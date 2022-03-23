شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة أمنية.. الداخلية تضبط 85 طن أغذية احتكرها التجار لرفع أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية و ضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 154 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 254 طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية في ضبط أكثر من 85 طن سلع غذائية وغير غذائية ( دقيق ، زيت طعام ، سكر ، أرز ، مكرونة ، أعلاف)، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 11 طن "دقيق مدعم ، سكر ، أرز ، أسمدة"، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط ما يقرب من 157 طن سلع غذائية و 30157 لتر مواد بترولية .