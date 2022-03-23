شكرا لقرائتكم خبر عن يتقدمها الرئيس السيسى.. جنازة عسكرية للفريقين عبد رب النبى حافظ وعبدالمنعم خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكلاً من الفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخرى عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، والذى وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر، وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.

وكان الفقيدان الراحلان قد شغلا العديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطرا أسمائهما بأحرف من نور فى سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما فى صفوف القوات المسلحة ليكونا خير مثال يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى العمل من أجل رفعة الوطن .

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين.