شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: حياة كريمة مشروع يتناول الاستثمار فى البشر ويتوافق مع التطور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، أن أفريقيا تحتاج إلى تمويل جديد واستثمارات ولا تحتاج إلى مزيد من القروض وابتكار من أهمه تخفيض الديون القادمة وتحويل الدين القائم إلى فرصة لتخفيف الضرر بالمناخ من خلال العمل على تخفيف الديون من تلك الدول.
واضاف الدكتور محمود محيى الدين، أنه مستوى مصر لديها فرصة لاستعراض جهودها فى مواجهة تغير المناخ متابعا لدينا مشروع حياة كريمة ومشروعات فى النقل والتحول وكلها مجالات فى التطوير والتحسين ، متابعا إذا كنت اراهن على شئ فإن مشروع حياة كريمة يتناول الاستثمار فى البشر والبنية الأساسية وتوافق مع الاستدامة ومع التطور سيكون هناك مراكز إنتاجية فى المحافظات ومراكز تشغيل للفتيات وهو مجهود كبير ومهم.